L'allarme del sindacato Uilpa

Il sindacato Uilpa Polizia Penitenziaria Sicilia dopo il Super Green Pass lancia l’allarme

Il 5% degli agenti non è vaccinato

L’80% ha più di 50 anni, quindi serve accelerare con le terze dosi

Appello l’assessorato alla Salute ad accelerare le operazioni

“L’età anagrafica dei poliziotti penitenziari obbliga una accelerazione della terza dose che a breve vedrà superata la soglia dei sei mesi dalla vaccinazione”. Questa è la dichiarazione della Segreteria Regionale della Uilpa Polizia Penitenziaria Sicilia, in merito non solo all’obbligo di vaccinazione, dopo l’approvazione del sul super green pass.

Uilpa, 5% degli agenti non vaccinato

“Pare che circa il 5% dei poliziotti penitenziari in Sicilia – dichiara il sindacato regionale di categoria – ha preferito non vaccinarsi, significando che con l’obbligo vaccinale dovrà provvedere ad immunizzarsi. Purtroppo, – chiosa il sindacato confederale Uil – bisogna accelerare anche la somministrazione della terza dose, poiché la campagna vaccinale per le forze di polizia penitenziaria è iniziata a marzo e quindi la seconda dose è stata iniettata a maggio, quindi a novembre scade la copertura sanitaria anti Covid19″.

L’80% sono over 50

Infine, aggiunge il sindacato di polizia penitenziaria, “essendoci in Sicilia personale di Polizia Penitenziaria con circa l’80% di over 50, la campagna vaccinazione dovrà essere velocissima, considerato che in caso di focolai dentro le carceri, la situazione potrebbe risultare ingestibile, per questo che sollecitiamo l’amministrazione e l’assessorato alla Salute ad accelerare le operazioni”.

Il Super Green Pass

Il nuovo decreto varato dal Governo nazionale prevede infatti la vaccinazione obbligatoria estesa a personale amministrativo sanità, docenti e personale amministrativo scuola, militari, forze di polizia, soccorso pubblico dal 15 dicembre. Richiamo obbligatorio per professioni sanitarie dal 15 dicembre.

Rafforzamento dei sistema dei controlli: entro 3 giorni dall’entrata in vigore del DL, i Prefetti sentono il Comitato provinciale ordine e sicurezza, entro 5 giorni adottano il nuovo piano di controlli coinvolgendo tutte le forze di polizia, relazionando periodicamente. Il decreto non cambia il regime di adozione delle mascherine.