Le indagini della polizia

La polizia ha sequestrato 55 chili di hashish ed arrestato due pregiudicati mazaresi, F.F. di 70 anni ed M.N. di 53 in un’operazione antidroga a Mazara del Vallo, nel Trapanese.

In particolare, la squadra Pegaso della sezione investigativa del commissariato di Mazara del Vallo, a seguito di una analisi del territorio, ha individuato, quale probabile epicentro di una massiccia attività di stoccaggio e successiva cessione di sostanze stupefacenti, l’abitazione del F.F. e, pertanto, ha predisposto un complesso dispositivo attraverso l’organizzazione di servizi di appostamento e di pattugliamento nei pressi dell’abitazione.

Il ritrovamento ed il sequestro della droga

Nella mattina del 18 novembre, i poliziotti hanno fatto irruzione effettuando una perquisizione domiciliare alla ricerca di sostanza stupefacente. Gli agenti nell’occasione hanno trovato e sequestrato, all’interno dell’abitazione e del garage, un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish per complessivi 55 chilogrammi, suddivisi in 34 panetti e 73 involucri rivestiti da gomma di colore rosso. All’interno della casa abitazione veniva, inoltre, scoperta una bilancia per la pesatura dello stupefacente

L’arresto dei pregiudicati

Al momento dell’arrivo sul posto gli agenti della Polizia di Stato notavano M.N. nelle immediate adiacenze del garage dell’abitazione con saracinesca semi aperta il quale, alla vista dei poliziotti, si è calato gettando via un involucro dello stesso tipo e colore di quelli rinvenuti e sequestrati all’interno sia del garage che dell’immobile. F.F., proprietario dell’abitazione, risultava assente e in quel momento irreperibile poiché probabilmente fuori regione.

M.N. è stato così arrestato in flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish, mentre F.F. è stato deferito, in stato di libertà, alla competente autorità giudiziaria per lo stesso reato con richiesta di urgente applicazione di idonea misura cautelare.

L’ordinanza del Gip

Nella mattinata del 26 novembre l’Ufficio Gip presso il tribunale di Marsala ha emesso l’ordinanza con la quale disponeva la misura cautelare della custodia in carcere a carico di F.F. in quanto gravemente indiziato per il reato di detenzione illecita di ingente quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish, pari a 55 Kg.

Ne hanno dato esecuzione i poliziotti della sezione investigativa che, già nei giorni scorsi, erano sulle tracce di F.F. monitorandone costantemente posizione e spostamenti sul territorio comunale al fine di impedirne una eventuale fuga.

Dopo le operazioni di cattura e di foto-segnalamento, F.F. è stato condotto presso la casa circondariale di Trapani, mentre per quanto riguarda M.N. questi si trova, in regime di arresti domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico, presso la propria abitazione a seguito di convalida dell’arresto del 22 novembre, da parte della competente autorità giudiziaria.