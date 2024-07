La Capitaneria di Porto del Circondario Marittimo di Mazara del Vallo, ha emesso un’ordinanza dopo la segnalazione della presenza di un presunto ordigno bellico in località Tonnarella, nel Comune di Mazara del Vallo. Dopo la segnalazione, sono partite le procedure per la messa in sicurezza dell’area e sono anche scattati i divieti per bagnanti e fruitori del mare.

La posizione e misure di sicurezza

Il presunto ordigno si trova in mare a circa 50 metri dalla battigia. Considerato che in passato sono già stati individuati ordigni bellici nella zona e verificata l’attendibilità della segnalazione, per prevenire possibili danni e salvaguardare l’incolumità pubblica, è stato vietato l’accesso nell’area circostante il raggio di 50 metri dal punto indicato. Come recita l’ordinanza, sono inoltre vietati la sosta, il transito, l’ancoraggio, la pesca e qualsiasi altra attività, in particolare la balneazione. L’ordinanza della Capitaneria resterà in vigore fino alla rimozione dell’ordigno da parte degli artificieri.

Il Comune di Mazara del Vallo dovrà provvedere all’installazione di cartelli monitori e misure interdittive per impedire l’accesso alla zona interessata, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini. I trasgressori dell’ordinanza saranno perseguiti a norma di legge.

A maggio un’altra segnalazione nel trapanese

E’ stato portato in una cava per farlo brillare il razzo di segnalazione, che sembrava un ordigno bellico, trovato sulla spiagga davanti alle Mura di Tramontana, a Trapani. Dopo la segnalazione della Capitaneria di Porto di Trapani l’area é stata immeditamente interdetta e vigilata dalle forze dell’ordine e dalla Capitaneria di Porto, in attesa dell’arrivo degli artificieri. Sul posto anche Vigili del fuoco e Polizia Municipale.

Su richiesta della Prefettura è intervenuto prontamente personale del 4° Reggimento Genio Guastatori di Palermo che ha proceduto con immediatezza alla bonifica del sito, rimuovendo il manufatto e trasferendolo, opportunamente scortato dalle forze dell’ordine, presso una cava appositamente individuata per le successive operazioni di brillamento.

