La direzione generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani ha nominato il dirigente medico Roberto Perricone quale Responsabile aziendale dell’Unità operativa semplice dipartimentale (U.O.S.D.), Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala.

L’assegnazione di Roberto Perricone, che proviene dall’Unità di Ostetricia e Ginecologia degli Ospedali Riuniti Villa sofia – Cervello di Palermo, diretta dal prof. Antonio Perino, ha la finalità di ottimizzare l’efficacia e la qualità delle prestazioni e implementare l’attività chirurgica ginecologica e quella ambulatoriale interna ed esterna, nell’interesse primario dell’utenza. In particolare, il riferimento è alla chirurgia ginecologica laparotomica per patologie benigne e maligne, laparoscopica, vaginale e mininvasiva con uso di sling per la cura dell’incontinenza urinaria.

“La presenza di Roberto Perricone arricchisce la prestigiosa squadra di medici che opera nell’ospedale di Marsala, contribuendo ad arricchire il livello di professionalità della struttura”. Lo ha detto il direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, Fabio Damiani.

La direzione aziendale ha nominato Angelo Caradonna responsabile dell’Unità operativa semplice (U.O.S.) Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano.