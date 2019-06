intensificati i controlli dei carabinieri

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio in cui sono stati impiegati numerosi militari appartenenti alle Stazioni dipendenti e alla Sezione Radiomobile con il prezioso supporto della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia.

Nel corso del servizio è stato arrestato Francesco Cancemi, 33 anni, mazarese.

Più nello specifico, i Carabinieri della Stazione di Mazara del Vallo, a seguito di perquisizione, rinvenivano nelle tasche dei pantaloni del Cancemi, una modica quantità di sostanza stupefacente. Tuttavia, l’atteggiamento tenuto dall’arrestato durante il controllo, particolarmente nervoso, insospettiva i militari operanti che decidevano, quindi, di estendere la perquisizione anche al domicilio del Cancemi.

L’intuizione dei Carabinieri si rivelava corretta infatti, nell’abitazione si rinvenivano ulteriori ottanta grammi di hashish abilmente occultati nella camera da letto, già suddivisi in dosi e pronti per essere immessi sul mercato.

Quanto illecitamente detenuto veniva posto sotto sequestro. Il Cancemi, dopo le formalità di rito e su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, veniva accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida che si terrà in giornata presso il Tribunale di Marsala.

Nell’ambito della medesima attività, i Carabinieri hanno controllato oltre 120 persone a bordo di ottanta veicoli e sono state elevate diverse contravvenzioni al Codice della Strada.

Il servizio straordinario, che ha avuto riscontri positivi in termine di controlli sul territorio, verrà ripetuto nei prossimi giorni con particolare attenzione al contrasto allo spaccio di stupefacenti che vede ormai coinvolti, tra i soggetti attivi, anche minorenni.