In 4 risultavano espulsi, altri 2 con ordine di carcerazione

Un gruppo di migranti su un barcone è stato soccorso al largo delle coste del Trapanese, per l’esattezza all’altezza di Pantelleria, ma per 6 di loro sono subito scattate le manette ai polsi. C’era chi aveva già un’espulsione, chi ancora aveva ricevuto condanne in via definitiva.

Le procedure

Gli agenti della squadra mobile della questura di Trapani hanno arrestato sei migranti di origini tunisine, negli ultimi giorni. I cittadini stranieri erano stati soccorsi dalla capitaneria di porto al largo delle coste di Pantelleria e poi condotti a Trapani per le ulteriori incombenze. Gli agenti della polizia di Stato, al temine di estenuanti procedure di identificazione, hanno individuato tra i numerosi migranti quattro già espulsi dal territorio nazionale, nonostante fossero destinatari di divieti di reingresso, e due già condannati in Italia per reati in materia di stupefacenti.

I provvedimenti

A carico di tutti è stato quindi applicato l’arresto ed i due destinatari di ordini di carcerazione, per reati commessi nelle città di Terni e Brescia, sono stati accompagnati nella locale casa circondariale dove dovranno scontare pene dai due ai cinque anni di reclusione.

In questi giorni tanti sbarchi

Nelle coste siciliane in questi ultimi giorni sono stati tantissimi gli sbarchi di migranti. Appena ieri l’ultimo sbarco al porto di Augusta, nel Siracusano. E’ arrivata la Aita Mari con 112 stranieri a bordo. Sempre ieri l’assegnazione del porto sicuro nel Siracusano della nave della Ong spagnola. E poi è stata anche avvistava la Ong tedesca Sea Watch 4 con altre 312 persone. Nelle ore scorse 20 tunisini, fra cui 3 donne e 2 minori, sono sbarcati invece a Lampedusa. L’imbarcazione sulla quale viaggiavano, partita da Kerkennah in Tunisia, è stata intercettata da una motovedetta della guardia di finanza a poco meno di 6 miglia dalla costa.

All’hotspot di Lampedusa presenti oltre 680 ospiti

Anche questo gruppo è stato portato all’hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, sono presenti 688 ospiti. Ieri sera, con il traghetto di linea, che è giunto all’alba a Porto Empedocle, erano stati trasferiti 82 migranti.