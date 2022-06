In totale in 99 sono stati fatti sbarcare a Lampedusa

Due i sbarchi di migranti avvenuti questa notte lungo le coste agrigentine di Lampedusa. In totale altri 99 extracomunitari sono stati intercettati complessivamente. Un primo sbarco con 12 tunisini è avvenuto questa notte a Lampedusa dopo che il barchino di 5 metri, partito da Djerba, sul quale viaggiavano è stato intercettato nelle acque antistanti all’isola. Tutti sono stati portati all’hotspot dove, dopo il trasferimento di ieri sera di 602 persone sulla nave Diciotti della guardia costiera, si trovano 1.068 ospiti, a fronte di 350 posti disponibili.

Altro sbarco, arrivano in 77

Altri 77 migranti, è il secondo sbarco della giornata, sono giunti a Lampedusa. A soccorrere il barcone in legno di 12 metri, partito da Kerkenna, è stata una motovedetta della Guardia di finanza. I sedicenti egiziani, marocchini e tunisini, fra cui una donna al terzo mese di gravidanza, e 5 minori, quattro dei quali non accompagnati, sono stati portati all’hotspot.

Intanto i 602 migranti arrivati a Porto Empedocle

Intanto la nave Diciotti della guardia costiera, con 602 migranti a bordo, trasferiti ieri sera dall’hotspot di Lampedusa, è giunta a Porto Empedocle. I richiedenti asilo politico verranno dislocati in varie strutture d’accoglienza della penisola, mentre chi non ha diritto a rimanere in Italia rimarrà temporaneamente a disposizione della questura di Agrigento.

Ieri altra giornata difficile

Appena 24 ore prima si erano verificati altri 12 sbarchi, con un totale di 481 migranti, sempre a Lampedusa. Nell’isola ieri c’erano stati 17 approdi con 698 persone. All’hotspot di contrada Imbriacola, ad un certo punto, si trovano 1.455 ospiti, a fronte dei 350 posti disponibili. Il primo sbarco è avvenuto sulla spiaggia della Guitgia dove i carabinieri hanno bloccato, a mezzanotte, 97 siriani, egiziani e bengalesi. La barca di 12 metri utilizzata per la traversata era partita da Zuwara in Libia. Stesso porto da dove sono salpate le 53 persone intercettate a 17 miglia dalla guardia costiera e le 82, comprese nove donne, bloccate all’esterno del porto dalla guardia di finanza. Con il quarto sbarco sono approdati a Lampedusa 86 egiziani, compresa una donna. Un barchino di 7 metri, partito da Mansour in Tunisia e incagliatosi fra gli scogli di Lampione, è stato soccorso dai militari delle fiamme gialle: a bordo c’erano 19 migranti, fra cui sette donne. La stessa motovedetta ha bloccato un altro natante con 12 egiziani, compresi due minorenni, e poi altri 10 tunisini, con tre minorenni.