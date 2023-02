L’inaugurazione a Pantelleria

È stato inaugurato questa mattina a Pantelleria il nuovo plesso scolastico in località Santa Chiara. L’immobile ospiterà gli studenti dell’istituto superiore “Vincenzo Almanza”. Al taglio del nastro ha partecipato l’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale, Mimmo Turano. Con lui il sindaco dell’isola, Vincenzo Campo, il commissario straordinario del Libero Consorzio di Trapani, Raimondo Cerami, il provveditore agli studi di Trapani, Antonella Vaccara, e il dirigente scolastico Antonio Provenza. I locali sono stati benedetti da don Melchiorre Josephraj.

Iter partito quanto Turano era presidente della Provincia

“Oggi – ha sottolineato l’assessore Turano – diamo una nuova casa agli studenti di Pantelleria. Realizziamo un sogno che abbiamo costruito pezzo per pezzo con fatica e determinazione. È un sogno che sento in parte mio considerato che da ultimo presidente della Provincia di Trapani diedi l’impulso per far partire questo progetto che oggi è realtà”.

Le borse di studio

Sempre oggi è arrivata un’altra bella notizia nell’ambito dell’istruzione della provincia Trapanese. Sono state messe a disposizione dalla Regione 30 borse di studio per altrettanti studenti iscritti al quarto o quinto anno delle scuole superiori e studenti universitari della provincia di Trapani. Sono offerte per seguire la prima edizione del corso di preparazione al superamento del test d’ingresso ai corsi di laurea dell’area medico-sanitaria ad accesso programmato. Si tratta di un test a livello nazionale per il prossimo anno accademico 2023/24.

Il diritto allo studio anche in questi casi

“Il diritto allo studio passa anche dalla formazione e dalla preparazione ai test di accesso ai corsi di laurea a numero chiuso dell’area medico-sanitaria – dice l’assessore regionale all’Istruzione, Mimmo Turano -. Un impegno a cui non intendiamo sottrarci come assessorato. Garantiremo un contributo una tantum a 30 studenti sotto forma di borsa di studio per seguire il corso e prepararsi adeguatamente ai test di ingresso. Un’opportunità data dall’Ersu Messina agli studenti trapanesi e che parte da un prezzo politico accessibile”.

I costi del corso

Il corso è aperto a quanti ne faranno richiesta, al costo di 600 euro per ciascun partecipante, ed è promosso e curato dall’Ente per il diritto allo studio di Messina. L’obiettivo è di fornire un sostegno didattico-metodologico agli studenti che intendono intraprendere studi universitari di area medica e sanitaria che risiedono nella provincia di Trapani. Ovviamente la borsa di studio sarà un valore aggiunto. L’Ersu Messina ha già implementato in passato corsi sperimentali di questa natura.

