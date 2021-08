appena sbarcato

A Favignana scoperto pesce in cattivo stato di conservazione e senza tracciabilità

I Carabinieri della stazione dell’isola denunciano un uomo di Trapani

Il pesce prelevato da un mini container precedentemente imbarcato a Trapani

I carabinieri di Favignana hanno sequestrato 110 chili di prodotti ittici congelati abusivamente ed in cattivo stato di conservazione e ulteriori 1000 chili di pesce surgelato privo di tracciabilità. Un uomo è stato sanzionato amministrativamente per l’importo di 1500 euro. Ora tutti i prodotti rinvenuti venivano posti sotto sequestro in attesa di essere analizzati e distrutti.

La scoperta durante la sbarco del traghetto

Nell’attesa dello sbarco dei mezzi dal traghetto i militari sono stati affiancati da un uomo il quale notando la presenza di più forze di Polizia segnalava la presenza di affollamento anche in altre parti dell’isola. La segnalazione ha insospettito i mlitari che hanno controllato i movimenti del soggetto il quale faceva ingresso all’interno del traghetto con un camion congelatore cominciando a caricare materiale prelevato da un mini container precedentemente imbarcato a Trapani.

Scatta il controllo su altre attività

E’ scattato così il blitz dei Carabinieri durante il quale sono stati anche controllati 6 esercizi pubblici ai quali venivano elevate sanzioni amministrative per l’importo complessivo di 25mila euro per mancato rispetto del suolo pubblico e per esercizio di somministrazione di alimenti e bevande senza titolo abilitativo.