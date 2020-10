Trapani oggi abbasserà a mezz’asta le bandiere e questa notte lascerà accese le luci del Municipio, in segno di solidarietà con i 18 uomini degli equipaggi dei due pescherecci di Mazara del Vallo sequestrati dai militari libici del generale Khalifa Haftar a Bengasi lo scorso 1 settembre “. Lo ha deciso il sindaco, Giacomo Tranchida. “Oggi pubblicamente e simbolicamente diciamo basta e invitiamo tutte le Città e le comunità dei pescatori italiani a non abbassare l’attenzione sulla grave vicenda e auspichiamo la medesima determinazione che il Governo ha avuto per liberare gli ostaggi – afferma Tranchida -, esprimendo solidarietà e vicinanza al sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, oggi a Roma, davanti a Montecitorio, con i familiari dei marittimi, per sollecitare una rapida soluzione della vicenda”.

Intanto oggi alle 12, in piazza Montecitorio, manifestazione della Lega a sostegno dei 18 pescatori di Mazara del Vallo sequestrati in Libia dal 1 settembre scorso con l’intervento del leader della Lega, Matteo Salvini.

“Mentre alla Francia concedete tutto non riuscite ad ottenere da Macron che imponga al suo amico Haftar di restituire i 18 pescatori ingiustamente detenuti che si trovano in Libia. Se ci fosse stato un governo dotato del

minimo sindacale di attributi necessari Haftar avrebbe già visto il profilo delle navi della nostra marina militare’. Lo ha detto la leader di FdI Giorgia Meloni intervenendo alla Camera al dibattito sulle comunicazioni del premier Conte sul prossimo consiglio europeo. ‘Avete aiutato i francesi ad arrivare all’obiettivo storico di avere il controllo sulla Borsa di Milano, le economie e le informazioni sulle nostre imprese. Ma quanto e’ lunga la lista della spesa di Macron, che cosa altro ci siamo impegnati a svendere?’ ha detto ancora Meloni.