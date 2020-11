I Carabinieri Compagnia di Marsala hanno tratto in arresto, in flagranza dei reati di detenzione di arma clandestina e ricettazione e detenzione abusiva di munizionamento, Tommaso Venella,72 anni, marsalese.

Nel corso dell’attività di perquisizione domiciliare condotta dai militari della Sezione Radiomobile, l’uomo , privo di porto d’armi o altri titoli per la detenzione di armi, è stato trovato in possesso di una pistola revolver calibro 38 corto, priva di matricola e segni distintivi e, quindi, non dichiarata alle autorità di Pubblica Sicurezza. All’interno dell’abitazione è stato, rinvenuto del munizionamento illegalmente detenuto, composto da 30 cartucce calibro 38 special G.F.L. incamiciate, 8 cartucce calibro 38 special Wad Cut scamiciate, 1 cartuccia calibro 6 S.V.A. incamiciata.

Tutto è stato posto sotto sequestro per consentire ulteriori accertamenti tecnici e balistici, oltre che volti al ripristino dei contrassegni matricolari della pistola . L’anziano è stato dichiarato in stato di arresto e posto ai domiciliari, così come disposto dalla competente Autorità Giudiziaria. Nella giornata di ieri, in sede di udienza presso il Tribunale di Marsala, il Giudice Lilybetano ha convalidato l’arresto operato dai Carabinieri.