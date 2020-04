Solidarietà dai cittadini del comune zona rossa

I Carabinieri di Salemi, comune in zona rossa, hanno denunciato un uomo di anni 42 per l’ipotesi di reato di guida in stato di alterazione psicofisica, diffamazione aggravata e trattamento illecito di dati.

La pattuglia della locale Stazione ha fermato l’auto del 42enne salemitano. L’uomo però ha cercato di ignorare l’Alt. Ne è nato un inseguimento, terminato poco dopo. Al momento del controllo, i militari si sono resi conto dello stato di agitazione e di euforia dell’uomo soggetto per cui hanno deciso di approfondire la vicenda con accertamenti tossicologici in ospedale. Gli esiti hanno accertato che l‘uomo era positivo alla cocaina.

L’uomo però ha iniziato a filmare i Carabinieri con un cellulare a ha iniziato a inveire contro di essi, raccontando e commentando a modo suo la vicenda. Terminato il filmato, lo ha postato sui social. Per questo l’uomo è stato denunciato.

In seguito all’episodio non sono mancate le lettere di solidarietà nei confronti dei Carabinieri della Stazione di Salemi ai quali, alcuni cittadini, hanno voluto rivolgere il loro ringraziamento per la pacatezza con cui hanno gestito una persona che ha voluto deliberatamente denigrare il loro operato.