sorpresi dai carabinieri durante un controllo del territorio

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Favignana hanno denunciato in stato di libertà alla competente Autorità giudiziaria, per aver raccolto ricci di mare in area marina protetta, tre soggetti originari e residenti a Palermo, P.R., 40 anni, P.F., 31 anni e B.A., 28 anni.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, giunti nei pressi di Cala Rotonda, i Carabinieri venivano attratti da un’autovettura parcheggiata sul ciglio della strada. Poco distanti, ben nascosti in un insenatura della scogliera i carabinieri notavano i tre soggetti intenti a spaccare ricci e a conservare le uova in bicchieri di plastica che in quel momento erano già trentanove.

Oltre ai bicchieri pieni di uova i militari sequestravano e rigettavano in mare oltre mille ricci.

Sempre nella stessa giornata i Carabinieri della Stazione di Locogrande durante, un posto di controllo, sottoponevano ai normali accertamenti un mezzo con apposta sul retro la targa che risultava contraffatta pertanto venivano denunciate due persone, C.P, 55 anni ed M.E., 38 anni.

Infine nella tarda serata i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trapani hanno denunciato Claudio Viviani, in atto sottoposto agli arresti domiciliari, arrestato dai Carabinieri di Erice il fine settimana appena trascorso, in quanto sorpreso fuori dalla propria abitazione.