Accusati di rapina ed estorsione, indagini dei carabinieri

I carabinieri della compagnia di Mazara del Vallo hanno denunciato per i reati di estorsione e rapina due persone, un 19enne mazarese e un 18enne tunisino.

I due ragazzi, gravati da pregiudizi di polizia, avrebbero prima rapinato un coetaneo sotto minaccia di un coltello facendosi consegnare del denaro contante e poi chiesto ad altra vittima la somma di 30 euro per riconsegnare un telefono cellulare poco prima asportato mediante minaccia.

Rapina una prostituta nel Siracusano, arrestato dai carabinieri

E’ accusato di aver rapinato una prostituta sulla Statale 194, nel territorio di Lentini, un migrante che è stato arrestato da carabinieri. Secondo quanto emerge in una prima ricostruzione, l’uomo, che è risultato essere un irregolare, in quanto sprovvisto di permesso di soggiorno, deve rispondere delle accuse di rapina e minacce.

Dalla testimonianza fornita dalla vittima, il presunto rapinatore, originario del Maghreb, nella giornata di ieri, si sarebbe avvicinato alla donna ed a quel punto avrebbe sfoderato un grosso coltello, minacciandola di usarlo contro di lei se non gli avesse consegnato la borsetta.

Poco dopo, è arrivata una auto dei carabinieri, nel corso di un controllo sulla Statale 194, e i militari hanno bloccato il migrante per compiere gli accertamenti, al termine dei quali, hanno tratto in arresto il nordafricano che è stato condotto in carcere.

Un altro rapinatore arrestato

I carabinieri della stazione di Pachino hanno arrestato un tunisino di 18 anni in applicazione dell misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sondrio, per rapina in concorso.

Colpo in una stazione ferroviaria

L’uomo, irregolare sul territorio nazionale, a conclusione di attività investigativa svolta dai carabinieri di Morbegno (SO) è ritenuto essere uno degli autori della rapina commessa alla stazione ferroviaria di quel comune lombardo lo scorso 3 ottobre ai danni di un coetaneo disabile.

Scovato a Pachino

I militari hanno rintracciato il 18enne nel centro abitato di Pachino e, dopo le formalità di rito, lo hanno associato presso il carcere “Cavadonna” di Siracusa, come disposto dall’Autorità.

Coppia di rapinatori arrestata a Siracusa

A Siracusa, invece, gli agenti di polizia hanno arrestato una coppia di rapinatori, lui 23 anni, lei 34 anni, accusati di aver aggredito un ragazzo di 21 anni, costretto a compiere un prelievo di soldi da uno sportello bancomat in via dei Santi Coronati, in Ortigia.