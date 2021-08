È ricoverato all’ospedale dei Bambini di Palermo

Resta in prognosi riservata il ragazzino di 12 anni di Alcamo, nel trapanese, rimasto coinvolto in un grave incidente mentre giocava nei pressi di una parrocchia della cittadina. L’episodio è accaduto ieri pomeriggio. La vittima è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale dei Bambini di Palermo. Dopo una nottata in osservazione i medici del nosocomio palermitano confermano la prognosi riservata e un quadro clinico stabile.

La caduta da un’altezza di 5 metri

Il ragazzino, stando ad una prima ricostruzione sommaria di quanto accaduto, stava giocando su un muretto di cinta della parrocchia Gesù Cristo Redentore quando improvvisamente ha perso l’equilibrio ed è caduto giù. Ha fatto un volo di 5 metri, riportando gravi lesioni. Stando ai primi riscontri ha battuto con violenza la testa a terra riportando una vasta emorragia cerebrale.

Intervenuto il 118

Sul posto è intervenuta nell’immediatezza un’ambulanza del 118 che ha prelevato il dodicenne e lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale dei Bambini di Palermo. Sul posto non sono intervenuti né polizia, nè carabinieri, secondo quanto si apprende. Evidentemente nessuno ha segnalato l’episodio alle forze dell’ordine.