Serie D, la squadra si allena a Valderice

Maltempo e stadio inagibile. Non si giocherà domenica 2 ottobre al Provinciale la gara fra Trapani e Paternò valida per la terza giornata del campionato di serie D girone I in programma a partire dalle 15. La gara è stata rinviata al prossimo 26 ottobre.

La decisione è stata presa a causa dell’impraticabilità temporanea dello stadio Provinciale di Trapani, per i danni subiti dal maltempo di lunedì scorso causando l’allagamento della città e zone limitrofe. La pioggia ha flagellato il manto erboso sintetico dell’impianto sportivo, causando anche l’allagamento dello spogliatoio, del magazzino e della sede sociale granata. Disagi che hanno portato alla richiesta.

La Lega avverte il Trapani

Attualmente lo stadio è inagibile. La Lega nazionale dilettanti ha comunicato che “nell’ipotesi di perdurante inagibilità, il Trapani dovrà reperire un altro impianto idoneo alla disputa della gara”.

Saltata anche la trasferta di Locri

A causa di tali problemi (la squadra non si era potuta allenare regolarmente al Provinciale) e per le poco favorevoli condizioni meteorologiche non si era disputata mercoledì 28 settembre la gara Locri-Trapani per il secondo turno di campionato. L’incontro sarà recuperato mercoledì 12 ottobre con calcio di inizio alle 15.

Il Trapani si allena a Valderice

Il Trapani è tornato ad allenarsi presso la struttura di Contrata Misericordia di Valderice in collaborazione con la società Valderice Calcio che ha messo a disposizione della società granata il proprio impianto di gioco, pure in terra battuta. I calciatori, sotto la guida del tecnico Alfio Torrisi, sono stati sottoposti ad un lavoro di tipo metabolico. A conclusione della seduta l’allenatore ha fatto disputare una partitella. Sono tornati ad allenarsi De Pace e Soprano, mentre rimane fermo Galletti a causa di uno strappo muscolare.

Quattro squadre a punteggio pieno

Intanto i granata rimangono ad un punto in graduatoria grazie al pareggio conseguito tra le mura amiche nella prima giornata contro i campani della Mariglianese. Dopo il turno giocato ieri, Catania, Vibonese, Lamezia e Real Aversa guidano la classifica a punteggio pieno. Le quattro formazioni hanno superato rispettivamente San Luca, Licata e Città di Sant’Agata. Ko per l’ cireale con il Canicattì. Paternò bene con gol di Saverino.

Il Catania ha giocato davanti ad un pubblico delle grandi occasioni ed ha superato non senza difficoltà il S. Luca battendolo per 2-1.