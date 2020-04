I due sono stati bloccati dai carabinieri

I Carabinieri di Marsala hanno arrestato M.A.E., 22enne, per furto aggravato commesso in danno di un supermercato di via Salemi.

Nella tarda serata di venerdì 3 aprile, una pattuglia della Radiomobile, arrivata in via Salemi, ha sorpreso un uomo che spingeva 16 carrelli della spesa rubati da un magazzino di un negozio. Il ragazzo, alla militari, il giovane, ha tentato la fuga ma è stato subito bloccato assieme a un minorenne.

Il 22enne è stato arrestato e poi messo in libertà, il minorenne è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo. La merce rubata è stata restituita al titolare del supermercato.