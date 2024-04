I carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo hanno denunciato 3 persone per i reati di furto e ricettazione. Si tratta, in particolare di due 23enni del luogo, fermati all’uscita di un supermercato della città mentre erano intenti ad asportare generi alimentari nascosti sui propri vestiti. I beni sono stati recuperati e restituiti all’avente diritto. Denunciato anche un 35enne del luogo, trovato in possesso di una costosa mountain-bike risultata rubato qualche giorno al legittimo proprietario e al quale veniva riconsegnata.

Il furto di elettricità

I carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo hanno denunciato, per furto aggravato di energia elettrica, 4 donne. Nell’ambito di un mirato servizio, eseguito con il supporto di personale specializzato in forniture di energia, sarebbe emerso che 3 contatori di private abitazioni dei 10 controllati nel quartiere “Mazara 2” erano allacciati abusivamente alla rete elettrica nazionale. Sono in corso ulteriori accertamenti per individuare gli intestatari di ulteriori 2 contatori allacciati abusivamente.

Rapina da Rossopomodoro

Tre ladri hanno fatto irruzione nel ristorante Rossopomodoro al centro commerciale di Brancaccio. Con un flex hanno forzato una cassetta di metallo che si trova nello spogliatoio e portato via 70 mila euro. L’allarme è stato lanciato dai dipendenti che questa mattina hanno aperto il locale. Sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno eseguito i primi rilievi insieme al personale della scientifica. Sono stati acquisiti i filmati dei sistemi di videosorveglianza che hanno ripreso l’ingresso dei ladri che si sono allontanati a bordo di un’auto rubata.

Tentato furto di una microcar

La polizia di Stato ha arrestato un diciottenne e denunciato un quattordicenne, sventando, in pieno giorno, il furto di una microcar appartenente ad uno studente di un istituto superiore palermitano nella zona di viale Strasburgo. Il giovane proprietario aveva raggiunto l’istituto scolastico con il mezzo e lo aveva parcheggiato nelle adiacenze prima di iniziare la sua giornata scolastica.