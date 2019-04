Incidenti sul lavoro

Un operaio marocchino di 21 anni è rimasto gravemente ferito, oggi, in un incidente sul lavoro accaduto in un’autofficina di contrada Strasatti, a circa dieci chilometri a sud del centro di Marsala.

Il giovane, pare al suo primo giorno di lavoro, è rimasto schiacciato al torace dalla cabina di un autocarro in fase di riparazione. Con lui c’era un altro meccanico che è rimasto ferito ad un braccio. Trasportato in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala, i medici, vista la gravità delle sue condizioni, ne hanno disposto il trasferimento, in elisoccorso, in un nosocomio di Palermo. Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri di Marsala.