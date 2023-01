La macabra scoperta in un appartamento di Trapani

Indaga la polizia per il caso di una donna trovata morta in una casa di Trapani. La scoperta sarebbe avvenuta ieri ma solo oggi la notizia è trapelata. Il corpo senza vita della donna è stato trovato in un appartamento vi dia dei Cedri, stradina del centro storico Trapanese.

Il ritrovamento

In casa con la donna morta è stato trovato anche il compagno in uno stato di alterazione psicofisica. Pare che anche lui abbia problemi di dipendenza. La vittima aveva 40 anni tre giorni fa era stata denunciata dalla madre la sua scomparsa. Una denuncia che era stata fatta in quanto la donna sosteneva di non riuscire più da giorni a mettersi in contatto con la figlia.

Le indagini

La polizia scientifica ha effettuato tutti i necessari rilievi specie nelle vicinanze della stanza dove è stata trovata la donna morta. Si sta provando a ricostruire quanto accaduto. La Procura ha aperto un fascicolo. Sulla base dei primi riscontri del medico legale i ipotizza che il decesso risalga a giovedì scorso.

Il dramma nel Palermitano

Di drammi simili se ne sono verificati negli ultimi mesi diversi un po’ in tutta la Sicilia. L’ultimo nel settembre scorso anche se il caso appare decisamente diverso da quello accaduto a Trapani. A consumarsi un dramma della solitudine a Palermo, in un immobile di via Trabucco, dove una donna di 71 anni è stata trovata morta dopo l’intervento di vigili del fuoco e polizia di Stato. I familiari hanno provato a rintracciarla ma non rispondeva né al cellulare e nemmeno al citofono di casa. Così si sono rivolti al 112.

Dal centralino è stata inviata sul posto, una palazzina di via Trabucco, una via nei pressi dell’ospedale Cervello, una pattuglia della Polizia di Stato e una squadra di vigili del fuoco. I soccorritori sono così entrati nello stabile e, dopo aver aperto la porta d’ingresso, si sono trovati davanti la tragica scena. La donna era morta, probabilmente in seguito a un malore, e quindi per cause naturali. Per la donna non c’era più nulla da fare.