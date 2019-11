L'aglio aveva un valore 50 mila euro

I carabinieri dei Nas di Palermo hanno sequestrato 52 tonnellate di aglio rosso, un locale e un container che venivano usati per la sua lavorazione e lo stoccaggio del prodotto. Il sequestro è avvenuto all’interno di un oleificio in provincia di Trapani e il valore della marce sequestrata ammonta a circa 50 mila euro.

In particolare a conclusione di un accesso ispettivo eseguito in collaborazione con la Stazione Carabinieri di Trapani, nell’ambito dei servizi predisposti per il controllo della “filiera dell’olio di oliva”, i militari hanno proceduto al sequestro amministrativo di 52 tonnellate e 600 chili di aglio rosso del valore 50 mila euro.

Secondo quanto contestato dai militari del Nas, il prodotto sarebbe stato privo di tracciabilità. I sequestro dei locali che venivano utilizzati per la lavorazione e la conservazione dell’aglio è avvenuto poiché sprovvisti della necessaria registrazione sanitaria. Il titolare ora sarà segnalato all’Assessorato Regionale per le Attività Produttive e all’A.S.P. di Trapani e sarà chiamato a pagare una multa che si aggira sui 2.500 euro.