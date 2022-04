la decisione del parroco della cattedrale e del vescovo: "difficoltà logistiche e organizzative"

A Mazara del Vallo non si svolgerà la processione del Venerdì Santo e nemmeno l’Aurora.

“Difficoltà logistiche e organizzative”

La decisione è del parroco della Cattedrale don Edoardo Bonacasa di comune accordo col Vescovo: “La decisione troppo a ridosso della Pasqua con la quale la Conferenza Episcopale Siciliana ha autorizzato le processioni hanno posto alcune difficoltà logistiche e organizzative per la processione del Venerdì Santo e per l’Aurora – spiegano il parroco e il Vescovo – e a tal fine i due momenti non si riusciranno a realizzare”.

“Il momento per riaffermare la propria fede”

Don Bonacasa ribadisce che “la celebrazione liturgica della Passione è il momento per riaffermare la propria fede nel Signore e nella Madre sua”.

Celebrazioni in Cattedrale, la Domenica delle Palme

Il programma della Settimana Santa in Cattedrale (le celebrazioni saranno presiedute dal Vescovo) inizia domenica 10 aprile (Domenica delle Palme): ore 10,45: in via San Giuseppe il Vescovo benedirà le palme. A seguire in corteo si raggiungerà la Cattedrale dove verrà celebrata la santa messa.

Gli altri appuntamenti della Settimana Santa

Giovedì 14 aprile, ore 10: santa messa crismale. Giovedì 14, ore 18,30: santa messa in Coena Domini. Venerdì 15 aprile, ore 17: celebrazione liturgica della Passione. Sabato 16 aprile, ore 23: Veglia pasquale. Domenica 17 aprile, ore 11: santa messa nella Santa Pasqua.

In Diocesi don Alberto Ravagnani, giovane prete influencer il 21 e 22 aprile

È definito prete “youtuber”, perché, con l’inizio della pandemia di Covid-19 e della successiva quarantena, ha aperto un suo canale YouTube, Instagram e Tik Tok per restare vicino ai suoi studenti e ai ragazzi dell’oratorio. Don Alberto Ravagnani, prete influencer, sarà a Mazara del Vallo giovedì 21 e venerdì 22 aprile, con due distinti incontri presso il Seminario vescovile.

Il libro “La tua vita e la mia” e l’incontro “I social e la fede”

Giovedì 21, ore 16,30, presenterà il suo libro “La tua vita e la mia”, rivolto a educatori giovanili, catechisti, insegnanti di religione e genitori. Venerdì 22, ore 16,30, sempre in Seminario, terrà l’incontro sul tema “I social e la fede”, rivolto ad adolescenti e giovani. Alle ore 18, presso la Basilica Cattedrale, parteciperà a un momento di preghiera vocazionale. L’iniziativa è del Centro diocesano vocazionale, “Cercatori di Dio” e Servizio diocesano di Pastorale giovanile.