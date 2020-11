furto aggravato in concorso

I Carabinieri della Stazione di Erice, in provincia di Trapani, hanno tratto in arresto nella flagranza del reato, Giovanni Monaco, 45 anni e Agron Jetovic, 51 anni, con l’accusa di furto aggravato in concorso.

Erano circa le ore 18 di ieri quando la pattuglia dell’Arma, impegnata in alcuni controlli antidroga nel capoluogo, nei pressi della via Virgilio, ha notato due auto, poco distanti tra loro, poste in elevazione su crick e due soggetti intenti allo smontaggio delle ruote. I Carabinieri hanno deciso di vederci chiaro e approfondire la vicenda.

Giunti sul posto, hanno sorpreso i due uomini intenti a smontare i pneumatici da un veicolo regolarmente posteggiato di cui, però, nessuno dei due era il legittimo proprietario. A quel punto i due uomini hanno confessato che le loro intenzioni erano di appropriarsi di quelle ruote – poiché in buone condizioni e complete di cerchi in lega – e di montarle al posto di quelle vecchie e logore presenti sull’autovettura di proprietà del Monaco, specificando che avrebbero provveduto a montare quest’ultime al posto di quelle rubate.

I Carabinieri li hanno arrestati conducendoli, al termine delle formalità di rito, presso le proprie abitazioni agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo avvenuto nella mattinata di ieri che ha visto, oltre alla convalida degli arresti, anche l’applicazione delle misure dell’obbligo di dimora nel comune di Trapani per Ajetovic e l’obbligo di presentazione presso la Polizia Giudiziaria per Monaco.