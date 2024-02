Manette dei carabinieri per un 25enne ed un 20enne

I carabinieri della compagnia di Trapani hanno arrestato in flagranza, per il reato di furto aggravato, due giovani pregiudicati di 25 e 20 anni.

I militari dell’Arma, durante lo svolgimento di un servizio perlustrativo notturno, sono stati allertati da un passante che aveva notato i due giovani aggirarsi con fare sospetto a bordo di un autoveicolo. Fermati nei pressi del porto i due sono stati perquisiti e trovati in possesso di arnesi da scasso e due recipienti di carburante risultato asportato poco prima da un furgone in sosta nel centro storico.

A seguito dell’udienza di convalida, venivano sottoposti al divieto di dimora nei comuni di Trapani e Erice e l’obbligo di permane nelle rispettive abitazioni durante l’arco notturno.

Rubano carburante dai mezzi della nettezza urbana, tre arresti a Casteldaccia

Un episodio simile si è verificato a fine settembre scorso nel Palermitano a Casteldaccia. Rubano carburante e vengono beccati in flagrante dai carabinieri. Arrestati tre giovani accusati di furto aggravato di gasolio. I militari della stazione di Casteldaccia hanno sorpreso un 32enne e due 36enni del paese. Stavano asportando del gasolio da alcuni mezzi della nettezza urbana. Uno dei tre era stato già arrestato lo scorso aprile per lo stesso reato. Durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno notato dei movimenti sospetti nei pressi di un eco-punto per la raccolta differenziata, dove erano parcheggiati questi automezzi.

I tre sono stati sorpresi mentre stavano caricando su un’autovettura due taniche contenenti circa 50 litri di carburante, presi dai mezzi. Il gip di Termini Imerese ha convalidato gli arresti e ha disposto per tutti l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e quello di dimora nei rispettivi comuni di residenza.

Di furti del genere ne è piena la cronaca di tutti i giorni in Sicilia. nell’aprile scorso ci fu proprio a Palermo un tentato furto di gasolio nel centro comunale di raccolta “Nicoletti” della Rap. I dipendenti dell’azienda, che si occupa della raccolta dei rifiuti di Palermo, hanno trovato il cancello secondario d’uscita aperto senza la prevista catena e lucchetto. Dentro sono stati trovati quattro bidoni in plastica con accanto dei tubi di gomma, usati rubare il carburante dal serbatoio manomesso di un compattatore posteggiato. Uno dei quattro bidoni era pieno di gasolio. Sono stati chiamati i carabinieri e hanno trovato 25 bidoni.