A Campobello di Mazara

I carabinieri a Campobello di Mazara hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino extracomunitario, Hamza Marwen di 20 anni, con l’accusa di furto in abitazione.

Il tunisino, già sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora a Campobello di Mazara è stato colto all’interno di un appartamento mentre i legittimi proprietari si trovavano fuori casa.

Fortunatamente, personale appartenente ad un istituto di vigilanza privata, mentre effettuava un giro di controllo nella zona, notava la finestra che il giovane, nell’introdursi in casa, aveva lasciato aperta e, insospettendosi, chiamava i Carabinieri.

I militari sono subito intervenuti sul posto e cercando di sfuggirvi si è nascosto, invano, sotto ad un letto ma è stato bloccato.

Il 20enne, al termine delle formalità di rito, è stato dichiarato in stato di arresto e ristretto in regime di arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.