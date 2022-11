La decisione del Comune di Trapani

Sospesa anche a Trapani la mensa scolastica nelle sezioni in cui si sono verificati dei casi sospetti di intossicazione alimentare tra gli alunni. Questa la decisione del Comune che ha seguito all’avvio dell’indagine e dei campionamenti dei Nas e del dipartimento di prevenzione dell’Asp di Trapani. Il caso è esploso per l’esattezza al plesso “don Milani” di via De Santis facente parte dell’istituto comprensivo “Nasi” di Trapani.

Sospensione cautelare

Si tratta d una “sospensione in via cautelativa”. Infatti si attendono ancora accertamenti approfonditi da parte degli ispettori dell’azienda sanitaria e i relativi risultati dei campionamenti fatti. Per l’esattezza la sospensione è stata fatta nei confronti del centro di cottura della ditta che serve i pasti e di conseguenza non potendo essere preparati il servizio di fornitura si blocca.

La rivolta dei comitato genitori

Già due giorni dopo l’affiorare dei primi casi sospetti il comitato genitori aveva chiesto di sospendere immediatamente il servizio di mensa scolastica che veniva fornito alle classi che effettuano il tempo prolungato alla scuola “Nunzio Nasi” di Trapani. La decisione in seguito ai casi presunti di tossinfezione alimentare che avrebbero colpito una decina di bambini, finiti all’ospedale di Trapani con forti dolori addominali. La ditta che fornisce questi pasti oltretutto sarebbe la stessa a cui il Comune di Alcamo ha risolto il contratto per un’accertata contaminazione dei pasti forniti alle scuole della città.

Altro caso ad Alcamo e Gibellina

Problemi similari si stanno registrando ad Alcamo e Gibellina. Nella cittadina alcamese dallo scorso 19 ottobre il servizio mensa è stato sospeso nelle scuole in cui veniva portato dalla ditta il pasto preconfezionato. Il servizio si è interrotto del tutto anche nelle scuole dotate di cucina interna perché gli alimenti venivano forniti sempre dalla stessa ditta. Lo scorso mese ad Alcamo si registrarono 55 casi di tossinfezione tra alunni e insegnanti. L’Asp nei giorni scorsi ha certificato la correlazione la qualità dei pasti forniti e i casi di intossicazione.