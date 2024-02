I carabinieri della Stazione di Borgo Annunziata hanno arrestato un 37enne del luogo in esecuzione di un’ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Trapani per il reato di tentata rapina.

L’uomo, già pregiudicato, durante il periodo natalizio, in tarda serata, avrebbe tentato di rapinare un noto fast food in zona Fontanelle. In quella circostanza, a volto scoperto e sotto minaccia di una pistola, avrebbe intimato al cassiere di consegnare il denaro ma, dopo le urla di un’altra dipendente che stava assistendo alla scena, si dava alla fuga senza asportare nulla.

L’indagine intrapresa dai Carabinieri, grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza e all’escussione dei testimoni, ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza sul conto dell’uomo, che è stato ora tradotto presso il carcere trapanese.

La rapina a Palermo

Due uomini incappucciati e armati pistola hanno rapinato il punto Intralot di corso Tukory, che si trova all’angolo con via Perez a Palermo.

A chiedere aiuto dopo che i rapinatori sono fuggiti è stato il titolare che ha chiamato il 112 riferendo che due uomini lo avevano minacciato e costretto ad aprire la cassaforte dentro cui erano custoditi gli incassi degli ultimi giorni.

Bottino di circa 10mila euro

Sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno ascoltato il racconto della vittima e hanno acquisito le immagini delle telecamere che hanno ripreso le varie fasi dell’assalto e la fuga dei rapinatori che si sono allontanati con uno scooter in direzione Ballarò. Il bottino è di circa 10 mila euro

Terzo colpo in poco più di un mese ad un agenzia di scommesse in città

E’ il terzo colpo in poco più di un mese ai danni di una delle numerose agenzie di scommesse della città. L’ultimo risale a meno di una settimana fa, quando due uomini armati hanno rapinato l’agenzia Eurobet di viale Campania. Simile il modus operandi. Sono entrati in due, armati e con il volto coperto, e dopo aver minacciato i dipendenti presenti si sono fatti consegnare circa 15 mila euro in contanti. Venti giorni prima era stato preso di mira invece il Goldbet di via Tasca Lanza, dove due uomini armati e incappucciati sono entrati chiarendo subito ai presenti le loro intenzioni: “Non fate scherzi e nessuno si farà male”.

Like this: Like Loading...