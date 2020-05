I Carabinieri sono stati allertati da una segnalazione al 112

I Carabinieri di Marsala (Tp) hanno tratto in arresto in flagranza di reato per tentato furto in abitazione il 23enne marsalese Pietro Trombino. I Carabinieri sono stati allertati da una segnalazione al 112 che parlava di un furto in atto presso un’abitazione di Via Gorizia, nel versante nord della città.

L’immediato intervento di due pattuglie ha permesso di sorprendere l’uomo sul muro di cinta della citata abitazione il quale, alla vista dei Carabinieri, ha cercato di darsi alla fuga in un terreno vicino, venendo tuttavia bloccato dopo un breve inseguimento dalle pattuglie.

All’interno dell’immobile, inoltre, i militari dell’Arma hanno rinvenuto anche una zappa, un martello ed un avvitatore elettrico, utilizzati per entrare nell’abitazione e smontare le varie componenti elettriche da rubare. L’uomo è stato arrestato per tentato furto aggravato ed è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.