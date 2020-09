il comune del trapanese era stato zona rossa

Torna l’incubo Covid19 a Salemi.

Dopo che il comune del Trapanese era stato, a marzo ed aprile, e quindi per diverse settimane zona rossa, insieme ad Agira, Troina e Villafrati, sino alla scomparsa dei casi di Covid19, adesso ci sono nuovamente dei contagiati.

A confermarlo è il sindaco Domenico Venuti che ha diffuso ieri una nota nella quale si legge: “Covid-19, salgono a 8 i contagiati a Salemi. La nuova persona contagiata rientra nell’ambito familiare dei precedenti casi già emersi e si era già posta in quarantena. Le condizioni di salute degli otto contagiati al momento non destano preoccupazione. In giornata arriveranno gli esiti di altri tamponi e vi aggiornerò tempestivamente. Con il dipartimento Prevenzione dell’Asp, infatti, si sta facendo una massiccia azione di screening sulla base dei contatti ricostruiti. In questa fase sono fondamentali l’autoisolamento e il confronto con i medici. Prima di ricorrere al tampone è necessario chiedere consiglio al proprio medico: il ricorso a questo tipo di esame, infatti, può essere poco utile se effettuato nei tempi sbagliati rispetto al possibile contatto con una persona positiva”.

Come si legge sul Giornale di Sicilia, è risultato positivo al Covid19 il titolare di un ristorante proprio di Salemi, che ora è ricoverato a Palermo. Adesso si sta tentando di risalire a tutti i contatti avuti dall’uomo nelle ultime due settimane con clienti e dipendenti. Al momento sono 16, otto dei quali a Salemi, 4 ad Alcamo, uno a Castellammare, 3 a Trapani, uno a Vita.

Ad aver frequentato il ristorante anche il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, risultato negativo al primo tampone. Tranchida, che da subito si era messo in isolamento volontario, attende adesso l’esito del secondo tampone. In isolamento volontario anche il sindaco di Gibellina, Salvatore Sutera, anche lui tra i clienti del ristorante e che farà il tampone nelle prossime ore.