L'accusa di ricettazione

A Marsala (TP) i Carabinieri hanno denunciato due uomini del posto perchè sorpresi a trainare una barca rubata. Sono stati i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Marsala che hanno denunciato, per il reato di ricettazione, 2 persone marsalesi di 24 e 30anni in quanto trovate in possesso di una barca di circa 6.5 metri con un motore fuoribordo di 150 cavalli, risultata rubata poche ore prima da un pontile nel trapanese.

La denuncia del furto del proprietario

La barca era rimorchiata con un altro natante e i due si accingevano all’alaggio nei pressi del molo dei pescatori di C.da Sappusi. Il rinvenimento della barca è stato possibile grazie all’immediato allarme lanciato dal proprietario dell’imbarcazione che in piena notte ha contattato la Centrale Operativa dei Carabinieri segnalando il furto del natante.

Scoperti grazie al gps

L’imbarcazione però era dotata di un GPS e i Carabinieri sono riusciti così a localizzare immediatamente la direzione di fuga. Le pattuglie notturne, predisposte al contrasto dei reati predatori, sono giunte nei pressi dell’Isola Lunga, zona Stagnone, seguendo quella che era la direzione del natante in fuga. Il Capo Equipaggio della pattuglia dell’Arma ha notato in acqua che due persone a bordo di un’imbarcazione ne stavano trainando un’altra.

I due colti in flagrante

I Carabinieri per prenderli con le mani nel sacco sono saliti a bordo di un peschereccio e, fingendosi membri dell’equipaggio, grazie alla collaborazione del Comandante della nave per la pesca, hanno raggiunto i due cogliendoli di sorpresa. I due giovani hanno cercato di giustificarsi dicendo che erano andati a fare pesca subacquea a largo di Favignana e che tornando avevano notato una barca alla deriva che avevano deciso di trainare. Ma a bordo non vi era attrezzatura da pesca. I due sono stati pertanto denunciati mentre il natante è stato consegnato al legittimo proprietario.