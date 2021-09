I nomi

Arrivano tre ufficiali al Comando provinciale di Trapani. Nell’ambito della riforma ordinativa del Corpo, che in provincia ha previsto la soppressione del Gruppo di Marsala, sono stati assegnati al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trapani tre nuovi Ufficiali provenienti rispettivamente dalla Compagnia di Trento e dall’Accademia del Corpo alla sede di Castelporziano (Roma) al termine della frequenza del relativo corso straordinario riservato ai Luogotenenti cariche speciali.

Gianluca Savoia

A Trapani arriva il capitano Gianluca Savoia che ha assunto l’incarico di Comandante della Sezione Tutela Finanza Pubblica del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Trapani. Originario di Benevento, coniugato e padre di un figlio, ha conseguito la Laurea Magistrale in Economia e Management presso l’Università degli Studi di Bari. Nel corso della sua carriera ha prestato servizio in Puglia, Veneto, Liguria ed in Trentino Alto Adige svolgendo professionalmente delicate indagini di Polizia Giudiziaria che hanno interessato diversi settori operativi del Corpo.

Pietro Incaviglia

Al comando giunge anche il sottotenente Pietro Incaviglia, che ha assunto l’incarico di Comandante dell’Ufficio Comando del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trapani. Originario dell’isola di Marettimo (TP), coniugato e padre di due figli, ha conseguito nel 2005 la laurea in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione presso l’Università degli Studi di Torino.Nel corso della sua trentennale carriera, 23 dei quali trascorsi al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Trapani, ha svolto delicate indagini in diversi settori operativi quali quello Tributario, la Spesa Pubblica, il contrabbando di Oli Minerali ed il Riciclaggio di denaro che hanno consentito di farne apprezzare la propria preparazione professionale sia alla Gerarchia che all’Autorità Giudiziaria inquirente.

Giovanni Francesco Basiricò

Arriva poi il sottotenente Giovanni Francesco Basiricò che ha assunto l’incarico di Comandante della Sezione Operativa Volante e Servizi di P.G. della Compagnia di Marsala. Il neo Ufficiale, si è laureato in Economia presso l’Università degli Studi di Viterbo ed è sposato e padre di due figli. Nel corso della sua lunga carriera, ha prestato servizio in diversi Reparti della Calabria e della Sicilia, vanta una consolidata esperienza operativa sia nel campo fiscale che nel comparto della criminalità organizzata e risulta insignito della Medaglia di merito di Lungo Comando. Il Comandante Provinciale, Colonnello Geremia Guercia, ha espresso ai tre Ufficiali i migliori auguri per i rispettivi nuovi incarichi professionali.