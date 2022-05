Inviata ai Ris di Messina

I Carabinieri di Trapani hanno trovato una pistola per terra. Ora si procede con i rilievi tecnici da parte del Ris di Messina per poter acquisire maggiori dettagli sul ritrovamento.

Il ritrovamento della pistola a Trapani

Nella giornata d’ieri i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trapani hanno rinvenuto un’arma per terra in una strada del centro abitato. I Carabinieri, nell’ambito delle ricerche e delle indagini inerenti l’uomo ferito da un colpo di arma da fuoco al Rione Cappuccinelli, hanno notato per terra in via Salvatore Lonero, a Trapani, una pistola che potrebbe essere un’arma giocattolo modificata in modo da renderla offensiva.

Le indagini dei Carabinieri

La pistola, ritrovata a pochi chilometri di distanza dalla residenza dell’uomo raggiunto da colpi di arma da fuoco nella notte tra sabato e domenica appena trascorsi, è stata posta sotto sequestro dai Carabinieri e sarà inviata al RIS di Messina dove personale specializzato provvederà a eseguire dei rilievi tecnici. Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi.

L’uomo ferito in casa ai domiciliari

Un uomo di 29 anni, L.G., attualmente agli arresti domiciliari, era stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco alle gambe. L’episodio avvenuto alle prime ore del Mattino di ieri nel quartiere Cappuccinelli di Trapani. Secondo una prima ricostruzione, l’aggressore ha bussato alla porta di casa del 29enne e quando questi gli ha aperto gli ha sparato alle gambe. I Carabinieri, avvertiti dalla stessa vittima, hanno allertato il 118. Spetterà a loro far luce, sull’episodio dal tenore intimidatorio. L’arma potrebbe essere quella trovata dai carabinieri? Saranno i riscontro delle indagini a chiarirlo.