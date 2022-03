indagini dei carabinieri

Un uomo è rimasto vittima di un agguato a colpi d’arma da fuoco avvenuto al parco Robinson di Avola. Un episodio accaduto la settimana scorsa, emerso solo in queste ultime ore, su cui si sono aperte le indagini dei carabinieri della Compagnia di Noto, coordinate dai magistrati della Procura di Siracusa.

Uomo gambizzato

La vittima è un uomo, ferito ad una gamba, che, secondo una prima ricostruzione, era l’obiettivo di un giovane, forse accompagnato da un’altra persona, per cause tutt’ora al vaglio degli inquirenti. Inoltre, dalla testimonianza di alcune fonti, l’uomo, dopo essere stato gambizzato, è scappato in direzione della sua macchina, contro cui sono stati esplosi uno o più colpi d’arma da fuoco.

Indagini dei carabinieri

Non è chiaro ancora se l’assalitore abbia usato una pistola o un fucile, è presumibile che si trattasse di una rivoltella ma a questo ci penseranno i carabinieri che hanno raccolto numerosi rilievi sul luogo dell’agguato, dai contorni ancora misteriosi.

Riflettori sulla vittima

Le attenzioni dei carabinieri sono sulla vittima, è probabile che conoscesse l’aggressore, per questo sarebbe stata interrogata allo scopo di risalire all’identità di chi ha premuto il grilletto. I militari, inoltre, hanno passato al setaccio le telecamere della zona, i cui filmati potrebbero consentirgli di ricostruire non solo quei minuti drammatici ma anche di identificare l’attentatore.

La striscia di agguati a colpi di pistola nel Siracusano

Non è certo l’unico episodio accaduto nel Siracusano dove si registrano diversi agguati a colpi di pistola. Nelle settimane scorse, I carabinieri della stazione di Francofonte hanno arrestato un 39enne accusato di minaccia grave, danneggiamento e porto abusivo di armi e munizioni.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’indagato, dopo una lite con un suo conoscente nei cui confronti verosimilmente vantava un credito, più volte richiesto, al culmine dell’ennesimo contrasto, ha esploso alcuni colpi d’arma da fuoco contro la macchina della vittima.