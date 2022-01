Covid19 e scuole, due sindaci del Siracusano, “Dad dal 13 al 19 gennaio”

I sindaci di Priolo, Pippo Gianni, e di Floridia, Marco Carianni, entrambi Comuni del Siracusano, in attesa della decisione del Governo dell'isola, hanno deciso per la sospensione delle lezioni in presenza dal 13 al 19 gennaio....