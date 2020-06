Il 4 gennaio il primo ritrovamento a Marinella di Selinunte

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno posto sotto sequestro un carico di droga scoperto, sotto segnalazione di un cittadino, nel tratto di mare antistante l’imboccatura del porto della città all’interno di un pacco ben sigillato.

Nelle prime ore del pomeriggio è giunta, presso la Centrale Operativa dei Carabinieri di Trapani, la segnalazione dell’avvistamento di un grosso pacco galleggiante a circa tre miglia a largo del porto di Trapani in direzione dell’isola di Favignana. In pochi minuti una motovedetta della Compagnia di Trapani è arrivata sul posto localizzando il pacco, il quale si presentava in ottimo stato di conservazione e ben sigillato.

All’interno del pacco i militari dell’Arma rinvenivano 300 panetti di hashish, confezionati con cellophane e nastro adesivo, di 30 chili. Tutto è stato sequestrato e sono scattate cosi le indagini dei Carabinieri per cercare di risalire al mittente o al destinatario del pacco ritrovato.

Ennesimo carico di droga, rinvenuto dai Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani, contenente sempre lo stesso quantitativo della stessa sostanza stupefacente, come quelli trovati arenati sulle spiagge di Marsala e Marinella di Selinunte i primissimi giorni del 2020.

Il 4 gennaio il primo ritrovamento. E’ stata una chiamata al numero unico di emergenza che ha permesso ai Carabinieri di trovare, abbandonato sulla spiaggia di Marinella di Selinunte, un pacco che conteneva 30 chili di droga.

La scoperta è stata fatta nella frazione balneare castelvetranese di Belìce di mare dai militari della Stazione di Marinella. I Carabilieri hanno trovato un pacco sospetto abbandonato sulla spiaggia, nelle immediate vicinanze della foce del fiume. Al suo interno c’era un involucro conteneva 30 chili di hashish. La droga era suddivisa in 600 piccoli panetti e, una volta tagliata, se fosse stata immessa sul mercato avrebbe fruttato più di 200 mila euro.

A Marsala, qualche giorno dopo, I Carabinieri hanno trovato sulla battigia in località “sbocco” un pacco colmo di 30 chili di hashish. La droga era suddivisa in 600 piccoli panetti da 50 grammo ed è stata sequestrata.