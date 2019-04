Il 12 e 13 aprile

Il 12 e 13 aprile a Erice, in provincia di Trapani, si terranno gli Stati generali del turismo, organizzati dal Governo regionale. Per due giorni esperti e operatori si confronteranno sulle strategie da adottare per il rilancio di un settore in crescita.

I lavori saranno aperti venerdì pomeriggio dall’assessore al Turismo Sandro Pappalardo e si concluderanno il giorno successivo alle ore 17, con la relazione del presidente della Regione Nello Musumeci.

La Sicilia è stata protagonista di recente alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano con un proprio stand. Quello dell’Isola è stato l’allestimento più grande in assoluto, 850 metri quadrati, cento in più di quello che ospita la Lombardia.