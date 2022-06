Il raid è avvenuto a Valderice, nel trapanese

Sono stati incastrati dalla videosorveglianza i presunti responsabili dei danneggiamenti a fioriere e piante installati dal Comune lungo le strade principali di Valderice, nel trapanese. In due sono stati denunciati, uno è anche minorenne.

Le indagini

Le indagini sono state portate avanti dai carabinieri della stazione di Valderice ed hanno portato alla segnalazione in Procura dei presunti autori del danneggiamento degli addobbi floreali installati da personale del Comune sulla pubblica via del paese. La denuncia era stata fatta contro ignoti fatta dal sindaco valdericino. Ad essere segnalata la rottura delle fioriere in marmo poco prima installate dall’amministrazione comunale su di un muretto a ornamento delle vie cittadine. Da qui i militari dell’Arma si erano messi da subito ad indagare alla ricerca dei presunti autori.

Le immagini di videosorveglianza

Dopo aver visionato le immagini di alcuni impianti di videosorveglianza della zona, e sentite le dichiarazioni di alcuni testimoni, i carabinieri hanno rintracciato e denunciato due giovani, tra cui uno minorenne, i quali avrebbero danneggiato, facendole rovinare a terra, le fioriere in marmo e le piante posizionate all’interno. I vasi sono poi stati ripristinati dall’artigiano che li aveva donati al Comune e riposizionati in strada.

Altra denuncia nella vicina Mazara

A Mazara del Vallo sempre oggi i carabinieri della stazione di Mazara Due, con il supporto dei colleghi della sezione Radiomobile della compagnia, hanno denunciato un’altra persona. Si tratta di un pregiudicato di 33 anni e l’accusa nei suoi confronti è di ricettazione. In particolare, i carabinieri avevano rinvenuto nei pressi di una stazione di rifornimento nel quartiere popolare di Mazara Due un’autovettura che risultava essere oggetto di un furto commesso pochi giorni prima. Anche lui è stato incastrato dalla videosorveglianza. Grazie anche ad una attenta analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona, i militari dell’Arma hanno visto che il 33enne si sarebbe trovato a bordo dell’auto rubata e che l’avrebbe abbandonata nel luogo in cui è stata rinvenuta successivamente. Per questo motivo l’uomo è stato denunciato alla Procura.