La denuncia di Salvatore Ombra

Atti di vandalismo all’interno dell’Aeroporto di Trapani Vincenzo Florio. I bagni dello scalo siciliano sono stati riampiti di scritte ingiuriose, riconducibili ad alcuni tifosi che non hanno proprio a cuore le sorti della Lazio.

I vandali all’aeroporto di Trapani Birgi

Alcuni passeggeri giunti in Sicilia hanno imbrattato tutte le porte e gli specchi dei bagni degli uomini dello scalo “Vincenzo Florio“. Come si vede dalle immagini, con uno spray nero sono state scritte frasi ingiuriose, in particolare contro la Lazio.

La denuncia del presidente Airgest

L’atto di vandalismo è stato denunciato sui social dal presidente di Airgest, Salvatore Ombra. Si tratta di un vero raid vandalico messo in atto non si sa ancora da chi. “Puoi fare di tutto, ma quando arrivano questi incivili lo sconforto ti assale. Vergona!”. Queste le parole di Salvatore Ombra su Facebook allegando anche le foto dei bagni colmi di scritte.

Indagini in corso

Al momento sono al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza e incrociando l’arrivo dei voli all’aeroporto si tenterà di risalire ai colpevoli che verranno denunciati. Non era mai capitato un simile episodio nello scalo siciliano che ha registra mese dopo mese numeri di passeggeri in crescita.

L’aeroporto in crescita

Nella settimana di Pasqua, ad esempio, in soli 6 giorni sono transitati dallo scalo Vincenzo Florio 17800 passeggeri, con un 30% in più rispetto alla settimana precedente e una media di 3000 passeggeri al giorno, con una punta di 3585, lunedì 18 aprile. Un boom di passeggeri che non ha registrato nessun disagio. I ritmi intesi, in termini di passeggeri e di voli, di questo primo scorcio vacanziero, sono stati uno stress test importantissimo per l’aeroporto. La struttura, il personale, i servizi, tutto ha retto perfettamente e siamo in grado, come già sapevamo, di fare grandi numeri, come quelli che incrementeremo ulteriormente nella stagione estiva. Le vacanze pasquali sono state per l’aeroporto Vincenzo Florio Birgi un buon preludio della stagione calda. Ottimi i numeri registrati nella settimana di Pasqua. In soli 6 giorni sono infatti transitati 17800 passeggeri, con un 30% in più rispetto alla settimana precedente e una media di 3000 passeggeri al giorno, con una punta di 3585, lunedì 18 aprile.