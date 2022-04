Soddisfatto Musumeci

Le scorse vacanze pasquali sono state per l’aeroporto di Trapani Birgi un buon preludio della stagione calda. Ottimi i numeri registrati nella settimana di Pasqua. In soli 6 giorni sono, infatti, transitati dallo scalo Vincenzo Florio 17800 passeggeri, con un 30% in più rispetto alla settimana precedente e una media di 3000 passeggeri al giorno, con una punta di 3585, lunedì 18 aprile.

Musumeci, “scommessa vinta”

Soddisfatto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, dopo la pubblicazione dei dati relativi allo scalo trapanese. “Gli oltre 3000 passeggeri al giorno registrati nel periodo pasquale dall’aeroporto di Trapani Birgi – dice Musumeci – sono la conferma di una scommessa vinta. Quando, come governo regionale, abbiamo deciso di puntare sul rilancio dello scalo che era stato abbandonato al suo triste destino, ci prendevano per matti. Invece le potenzialità di quell’aeroporto, che è strategico per il turismo di una parte importante dell’Isola, sono ora tradotte in numeri concreti che sono destinati a crescere ancora”.

Nessun disagio a Trapani

All’aeroporto di Trapani un boom di passeggeri che non ha registrato nessun disagio. “I ritmi intesi, in termini di passeggeri e di voli, di questo primo scorcio vacanziero – ha commentato Salvatore Ombra, presidente di Airgest, società di gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi – sono stati uno stress test importantissimo per l’aeroporto. La struttura, il personale, i servizi, tutto ha retto perfettamente e siamo in grado, come già sapevamo, di fare grandi numeri, come quelli che incrementeremo ulteriormente nella stagione estiva”.

Tanti vip in Sicilia

La Sicilia meta delle vacanze dei vip. Sono tanti i personaggi noti che per Pasqua e Pasquetta hanno scelto la nostra Isola per concedersi qualche giorno di relax e riposo, rimanendo conquistati dalle sue bellezze naturalistiche ed artistiche. Personalità del mondo dello spettacolo, dello sport ma non solo, hanno fatto tappa in Sicilia. Negli ultimi giorni sono arrivati nella bella Trinacria anche il sindaco Beppe Sala, l’ex centrocampista neroazzurro Nicola Berti, avvistati a Noto e Marzamemi, Vittorio Sgarbi che è stato a Scicli, e il truccatore delle dive, Diego Dalla Palma che ha scelto Modica.