E’ accaduto questa mattina allo scalo Trapanese

Due voli diretti a Trapani sono stati dirottati all’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo a causa della nebbia scesa sulla pista. La scarsa visibilità aveva impedito ai piloti di potere eseguire l’atterraggio nello scalo Vincenzo Florio, così i voli Ryanair da Torino delle 7.50 e da Bergamo delle 7.55 sono atterrati a Palermo. I passeggeri riportati a Trapani in pullman.

Ennesimo disagio

Certamente questo è soltanto l’ennesimo disagio che si è vissuto in questo primo scorcio di estate negli aeroporti siciliani. Anzi, si può anche dire il meno problematico se si considera che ci sono stati problemi ben più gravosi. È una estate nera per i trasporti aerei e ammontano a 25 milioni i risarcimento di giugno ai passeggeri dalle compagnie aeree. A tanto ammonta la somma richiedibile da parte dei viaggiatori alle compagnie per via dei pesanti disservizi aerei. Questa è la stima, raccolta dalla claim company, ItaliaRimborso, che, giornalmente, riceve reclami da parte di passeggeri, spesso lasciati da soli in aeroporto per via di un volo cancellato o di un volo in ritardo.

Il caso del volo Bologna Palermo

Un esempio è il caso dei turisti che dovevano raggiungere la Sicilia per trascorrere qualche giornata al mare, ma il volo ha riportato oltre quattro ore all’atterraggio. È accaduto il 5 luglio, con il volo Bologna Palermo FR4343, con pesanti disagi per i passeggeri della compagnia aerea Ryanair. I passeggeri, quindi, sono stati costretti a trascorrere ore intere all’interno dell’aeroporto di Bologna Guglielmo Marconi, vedendo rinviato il proprio volo in partenza inizialmente alle 10:35 e atterrato solamente alle 16:45.

Odissea per il Milano Malpensa e Milano Palermo

Altra odissea per i passeggeri per i voli Palermo Milano Malpensa e Milano Palermo, che oggi sono stati cancellati dalla compagnia aerea Wizzair. I viaggiatori. Il volo Palermo Milano W65580, che doveva partire alle 06:15 è stato annullato. Una cancellazione che ha comportato anche all’annullamento del volo Milano Palermo W65579, con partenza prevista alle 08:50, nelle medesime condizioni.