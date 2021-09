in carcere

I Carabinieri della Stazione di Petrosino (TP) hanno tratto in arresto un 26enne per i reati di tentata estorsione e lesioni personali aggravate nei confronti della madre.Il giovane, in stato di alterazione psicofisica, ha raggiunto la casa della madre chiedendo dei soldi o la carta di credito che gli sarebbero serviti per l’acquisto di droga. Al rifiuto della donna dopo l’ennesima richiesta il figlio le si è scagliato contro aggredendola violentemente e cercando in tutti i modi d’impossessarsi della carta di credito.

L’uomo in carcere

Fortunatamente la donna, avendo a portata di mano il cellulare, avviava la chiamata al 112 permettendo all’operatore della Centrale di ascoltare le urla e comprendere la gravità, nonché di allertare già in pochi attimi la pattuglia in circuito e, avuto consapevolezza della posizione dell’abitazione, dava le coordinate ai militari che in brevissimo sono arrivati. Assicurate le cure del caso alla donna che se l’è cavata con 6 giorni di prognosi è stato arrestato il figlio e portato alla Casa Circondariale di Trapani.