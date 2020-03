Il video di De luca

Torna in video il Sindaco di Messina.

“Il decreto legge di Conte di febbraio ha stabilito che per i Comuni inizialmente rientranti nella originaria zona rossa si sospendeva il pagamento delle bollette per ogni utenza, fino al 30 aprile 2020.

Tutti pensavano che questo principio nel DPCM 9 marzo 2020 fosse contemplato ugualmente. Ma non è così. Per noi non è così.” Ecco il video integrale.