Una lite durante il concerto di Fiordaliso, a Favara, è finita a coltellate, ieri sera in piazza Cavour. Un uomo di 46 anni P. P. è rimasto ferito in maniera lieve dopo essere stato colpito con un fendente alla gola ma non ha avuto lesioni gravi.

L’episodio sarebbe avvenuto a pochi passi dalla Chiesa madre, in piazza dei Vespri nei pressi di un venditore ambulante di panini. In pochi si sono accorti dell’episodio e il concerto, organizzato nell’ambito dei festeggiamenti in onore di San Giuseppe, non è stato interrotto. I carabinieri della Tenenza di Favara avrebbero già individuato l’aggressore, un pregiudicato del luogo. Le indagini vanno avanti per ricostruire la dinamica dei fatti e il motivo della zuffa.

L’accoltellamento a Siracusa

Torna la movida selvaggia a Siracusa ma questa volta lo scontro tra ragazzi è avvenuto a Fontane Bianche, uno dei luoghi del divertimento nel periodo estivo.

La lite in un locale

Secondo quanto emerge dalle prime indagini dei carabinieri della stazione di Cassibile, il diverbio tra alcuni giovani sarebbe avvenuto in prossimità di un locale, forse avevano alzato il gomito, assumendo sostanze alcoliche, fatto sta che, sotto gli occhi di diversi testimoni, ci sarebbe stata una zuffa.

Lo scontro, un giovane accoltellato

Uno dei partecipanti alla rissa avrebbe avuto con se un coltello che avrebbe sfoderato per colpire uno dei rivali. E così la vittima ha rimediato un fendente: il giovane si è accasciato e qualcuno ha chiesto l’intervento dei soccorsi. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale dove si trova ricoverato in gravi condizioni. Sono in corso gli interrogatori per provare ad identificare chi ha preso parte alla zuffa.

Bastonate a Messina, un denunciato

Un giovane extracomunitario è stato denunciato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Messina per i reati di porto di armi o oggetti atti ad offendere, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Il deferimento scaturisce da un intervento che gli stessi militari del Nucleo Radiomobile hanno effettuato lo scorso 15 giugno a seguito di una richiesta pervenuta al numero di pronto intervento 112 che aveva segnalato una lite all’interno di un locale, nella zona nord di Messina.

Il raid

Quella sera i carabinieri sono intervenuti nel bel mezzo della lite in cui erano coinvolti tre extracomunitari, tra cui l’odierno indagato, che, armati di spranghe e bastoni, avevano aggredito alcuni avventori di un locale di ristorazione. Alla vista dei militari, i tre si sono dati immediatamente alla fuga e, mentre due di loro sono riusciti a dileguarsi, il giovane indagato, sebbene avesse opposto resistenza, è stato bloccato dai militari che lo hanno condotto in caserma e proceduto alla sua identificazione.

Like this: Like Loading...