il caso

Ancora nessuna proroga per la DAT – Danish Air Transport, come era stato annunciato nei giorni scorsi dopo l’allarme lanciato dalla Uiltrasporti. Così nei sistemi di prenotazione, rende noto la Compagnia aerea, sono stati caricati e messi in vendita i voli DAT Volidisicilia validi per la stagione primavera-estate fino al 30 giugno data di scadenza naturale del bando di gara vinto sulla Continuità Territoriale tra la Sicilia e le isole di Lampedusa e Pantelleria.

Impegno scadrà il 30 giugno

“Il nostro impegno come previsto dal bando di gara vinto 4 anni fa scade ufficialmente il 30 giugno di quest’anno e al momento non abbiamo ricevuto alcuna conferma formale e sostanziata che possa far pensare ad una proroga per la stagione estiva in attesa che parta il nuovo bando di gara per la Continuità Territoriale delle Isole Minori”, spiega Luigi Vallero, direttore generale di DAT Volidisicilia.

Ancora nessuna proroga

“Non nascondo – aggiunge – che il nostro interesse resta alto per ottenere un rinnovo di mandato avendo lavorato con altissima puntualità e regolarità. Purtroppo sono apparsi su alcuni organi di stampa voci infondate circa l’ottenimento già avuto sul proseguimento oltre la data di scadenza dei voli da Trapani, Palermo e Catania verso le isole di Lampedusa e Pantelleria e questo ha creato una inutile confusione sul mercato con gli operatori turistici e, non ultimo, con le diverse decine di maestranze impiegate”.

L’ordinanza di Musumeci e le differenze col trasporto aereo

“Siamo inoltre in attesa – aggiunge – di una modifica all’ordinanza del Presidente Musumeci del 18 gennaio che regolamenta al momento solo l’accesso e l’utilizzo dei mezzi marittimi tra la Sicilia e la Calabria e le Isole Minori e che, curiosamente, non menziona il trasporto aereo. Questo aspetto è stato evidenziato a più riprese agli organi competenti e riveste carattere di urgenza proprio per garantire e salvaguardare la stessa continuità territoriale evitando una ingiustificata e palese discriminazione nei confronti dei nostri passeggeri.

Mi preme ricordare che in questi quattro anni, malgrado il periodo particolare degli ultimi due a causa dell’emergenza epidemiologica tutt’ora in corso, abbiamo trasportato circa 650mila passeggeri e abbiamo avuto punte di 28 voli giornalieri con 4 aeromobili basati in Sicilia. Inoltre, in accordo con i principali Tour Operator Italiani, abbiamo aperto collegamenti aggiuntivi promuovendo il territorio Siciliano nel tentativo di allungare la stagione con i voli Catania-Brindisi, Catania-Olbia e Napoli-Lampedusa”.

L’assessore tranquillizza: “Allarme ingiustificato”

Pochi giorni fa, però, l’assessore regionale alle Infrastrutture della Regione Siciliana, Marco Falcone, smentiva l’allarme della Uiltrasporti: “Stiano tranquilli i segretari Tarlazzi e Viglietti: martedì prossimo (domani per chi legge, ndr) chiuderemo la conferenza dei servizi con il Ministero dei Trasporti e lì potremo verificare i tempi per la conclusione della nuova gara. Abbiamo comunque già concordato con il Ministero i termini di un’eventuale proroga dell’attuale affidamento alla Danish Air Trasport”.

“Vorremmo ricordare – prosegue Falcone – che proprio il governo Musumeci, nella Finanziaria dello scorso anno, inserì la norma che garantirà i voli verso Pantelleria e Lampedusa nel prossimo triennio, stanziando le dovute risorse. Nelle ultime settimane abbiamo portato avanti i lavori della Conferenza dei servizi con il Mims per mettere a punto il nuovo bando triennale, ancora più vantaggioso per le isole in termini qualitativi e quantitativi. L’allarme su eventuali licenziamenti collettivi appare ad oggi ingiustificato, a meno che non ci siano altre scelte della compagnia Dat che prescindono dalle decisioni e dalle garanzie messe in campo dal nostro governo. Saremo comunque vigili”.