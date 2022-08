Guasto all’impianto elettrico, annullato concerto dei Subsonica alla Valle dei Templi

Vanessa Chiapparo

14/08/2022

Un principio di incendio dell’impianto elettrico ha costretto gli organizzatori ad annullare il concerto dei Subsonica in programma ieri sera alla Valle dei Templi di Agrigento.

Durante l’esibizione del “gruppo spalla” c’è stata una scintilla che ha mandato in corto il sistema di amplificazione. I pompieri hanno subito messo in sicurezza l’intero impianto. Gli organizzatori hanno fatto un tentativo di ripristinarlo in tempo utile ma non è stato possibile farlo in condizioni di sicurezza tanto da essere costretti a congedare i 1.500 fans venuti da mezza Sicilia.

L’appuntamento con i Subsonica

Il concerto era previsto per la seconda serata di “Ellenic music festival”, la rassegna dedicata alla musica alternativa che aveva visto partecipazione, il 12 agosto, del gruppo tedesco di musica elettronica “The Notwist”, degli “Inude” e degli “Apocalypse Now”. I Subsonica erano introdotti da “The Tangram” e “Claxy”.

Il concerto a Piano San Gregorio dei Subsonica è la seconda tappa siciliana del tour “Atmosferico 2022” (la prima a Bagheria). Questa tournée si affianca a quella ancora in corso legata al penultimo album “Microchip temporale”, una versione 2.0 del celebre album del 2000 con la rivisitazione delle tracce originarie attraverso la collaborazione di alcuni nomi della musica indie e rap contemporanea: da Willie Peyote a Cosmo, da Coma Cose, a Gemitaiz.