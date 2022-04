Stava effettuando dei lavori nel fondo di proprietà nell’agrigentino

Un uomo di 40 anni è stati travolto dalla motozappa che stava utilizzando nel proprio appezzamento di terreno ad Aragona, nell’agrigentino. L’uomo è rimasto gravemente ferito ad una gamba. Immediati sono scattati i soccorsi: la vittima è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Si è in attesa di capire quali siano le sue condizioni.

L’incidente

Stando a quanto trapela, l’uomo era intento a realizzare dei lavori nel suo appezzamento, che personalmente curava nei ritagli di tempo. Ad un certo punto, per cause ancora in via di accertamento, ha perso il controllo della motozappa, è scivolato ed ha finito per essere travolto dallo stesso attrezzo agricolo che gli ha procurato delle profonde lacerazioni ad una gamba. Immediato l’intervento di un’ambulanza del 118 che gli ha prestato le prime cure, poi è arrivato l’elisoccorso che lo ha caricato e trasportato al nosocomio nisseno.

Altro incidente simile

Un altro incidente del genere è accaduto proprio due giorni fa nel palermitano. Un giovane di 25 anni si è ferito con la motozappa mentre arava il suo terreno. Il ragazzo, di Montemaggiore Belsito, stava trascorrendo alcune ore nel proprio appezzamento di terreno. D’un tratto ha perso il controllo della motozappa che lo ha investito. E’ rimasto ferito alle gambe e all’addome. E’ stato soccorso dai sanitari del 118 e stabilizzato. Nel frattempo è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso che ha portato il 25enne all’ospedale Civico a Palermo. Le sue condizioni sono state ritenute gravi.

Uomo muore sul trattore a Lercara Friddi

Epilogo tragico invece per un militare in pensione di 70 anni, Mario Affronti, morto il 25 aprile corso a Lercara Friddi, nel palermitano, mentre si trovava su un trattore nel proprio terreno in contrada Malpasso. L’uomo stava arando il suo terreno quando è stato colto da malore ed è caduto dal mezzo. Per Affronti non c’è stato nulla da fare i sanitari del 118 hanno cercato di rianimarlo.