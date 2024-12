Cinquecentomila euro per finanziare lo studio di fattibilità per nuovo invaso sul fiume Verdura, in provincia di Agrigento. La

Commissione Bilancio all’Ars ha appena approvato un emendamento presentato dall’on. Carmelo Pace, primo firmatario, agli on. Ignazio Abbate, presidente della I Commissione, Dario Safina, Nuccio Di Paola e Angelo Cambiano.

Le parole di Pace

“Si tratta di un risultato storico, un primo passo che porterebbe alla realizzazione di una diga in prossimità del fiume Sosio-Verdura, evitando così che milioni di metri cubi d’acqua finiscano in mare – dichiara l’onorevole Carmelo Pace, capogruppo della DC all’Ars -. In piena emergenza idrica potremmo dare una risposta concreta a tutto il territorio, agli agricoltori, agli allevatori e alle aziende. Adesso la parola passerà all’Aula che si riunirà nei prossimi giorni per la discussione e approvazione della Finanziaria”.

Crisi idrica, cabina di regia a Palazzo d’Orléans

Individuare le criticità più urgenti a cui trovare soluzioni a breve termine, ma contemporaneamente guardare oltre l’emergenza, a modelli diversi capaci di rendere il sistema idrico pronto ad affrontare stagioni scarse di piogge. Sono le direttive che il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, ha voluto fornire ai componenti della Cabina di regia regionale per l’emergenza idrica, riunita questa mattina a Palazzo d’Orleans e coordinata dal capo della Protezione civile Salvo Cocina. Presenti anche l’assessore regionale all’Energia e ai servizi di pubblica utilità Roberto Di Mauro, i dirigenti generali dell’Agricoltura Dario Cartabellotta, del dipartimento Tecnico Dulio Alongi, dell’Autorià di bacino Leonardo Santoro e i rappresentanti di Siciliacque. In collegamento anche i prefetti e i presidenti delle Ati di Enna e Caltanissetta e i vertici di Caltaqua e Aqua Enna.

Le parole di Schifani

“È necessario fissare le priorità che necessitano interventi urgenti – afferma il presidente Schifani – a cominciare dal potenziamento delle reti idriche delle città, con riparazioni per evitare perdite inaccettabili e con la costruzione di nuove condutture, come quella di Agrigento, che abbiamo finanziato con 37 milioni di fondi Fsc e i cui lavori partiranno a breve grazie all’anticipazione di 10 milioni di euro del governo regionale. Seguiremo da vicino le procedure per la riattivazione dei dissalatori dismessi di Porto Empedocle, Gela e Trapani, installando tre moduli mobili entro giugno, per i quali abbiamo già trasferito 10 milioni di euro al commissario nazionale incaricato Nicola Dell’Acqua. Ma è importante fare in modo che sempre più acqua possa essere raccolta negli invasi. Per far questo, i nostri dipartimenti regionali competenti stanno lavorando ai progetti di ripulitura delle traverse laterali che possano portare maggiori volumi d’acqua alle dighe. Entro dicembre saranno appaltati i lavori, sul rispetto dei tempi vigilerà la Cabina di regia”.

Un incontro utile anche a fare il punto sulla situazione critica nei territori dell’Ennese e di Caltanissetta

“Sono grato al prefetto di Enna, per l’importante attività di mediazione svolta, al ministro dell’Interno Piantedosi, al dirigente Cocina e a tutti i soggetti coinvolti nella gestione di questa delicata situazione – ribadisce il presidente Schifani – Azioni illecite, animate da uno spirito di giustizia fai da te, come quelle che si sono verificate nei giorni scorsi, non saranno mai tollerate né dal governo regionale, né da quello nazionale, né dalle forze dell’ordine. Non si può soffiare sul fuoco, correndo il rischio di minare l’ordine sociale”.

La quantità d’acqua all’interno della diga Ancipa, intanto, continua gradualmente ad aumentare ed è arrivata a oltre 800 mila metri cubi. “Confermo che sono in corso di completamento i lavori del bypass dell’acquedotto di Blufi – spiega il capo della Protezione civile Cocina – che convoglierà l’acqua dei nuovi pozzi di Butera e di Mazzarino, oltre a quella già in rete e consentirà già venerdì prossimo di sganciare completamente Caltanissetta e San Cataldo dal sistema Ancipa. Abbiamo lavorato tutti in maniera continua e instancabile, nessuno ha perso tempo. Ma voglio ribadire che l’acqua di Ancipa è di tutti, con criteri di ripartizione equa delle risorse”.

Like this: Like Loading...