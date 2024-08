Rete divelta e assalto dei turisti a Scala dei Turchi. Qualche giorno fa addirittura è dovuta intervenire la polizia per cercare di riportare la calma e di impedire a decine di persone, che si erano intrufolate in maniera abusive, l’accesso al sito. In un giorno, tra l’altro, dove pare ci fosse un divieto totale di accesso a causa di un’allerta maltempo.

Il sindaco di Realmonte: “Pronti a militarizzare la zona”

Il sindaco di Realmonte, Sabrina Lattuca, ha parlato del problema in un’intervista al Corriere della Sera: “I turisti devono rispettare le regole e non costringermi a militarizzare la zona – dice la Lattuca – Qui non si tratta di inciviltà e basta, ma è illegale quello che è stato fare, hanno divelto la rete e si sono introdotti. La rete è già stata riparata. Se riusciremo ad individuare chi ha fatto tutto questo, denunceremo. Ora basta”

Come visitare la scala dei Turchi

Visite da 30 minuti, con un numero massimo di 20 persone per fascia oraria. Sono riprese e, fino al 31 ottobre, verranno gestite in questo modo le visite turistiche alla Scala dei Turchi. Si accederà solo ed esclusivamente con pass, un biglietto che deve essere – raccomandano dal Comune – acquistato preventivamente “per evitare l’esaurimento dei posti disponibili”. Acquisto che deve essere fatto in ogni caso “prima di recarsi all’ingresso del sito turistico, causa scarsa copertura rete mobile e assenza di access point wifi”, scrivono.

Le fasce orarie

Due le fasce orario di accesso. Quella della mattina che va dalle ore 9 alle 13.15 (ultimo ingresso 12.45) e quella pomeridiana: dalle 15 alle 20 (ultimo ingresso 19.30). Tre le tipologie di pass “My Scala dei Turchi” (a titolo di canone per la limitata fruizione del sito):

Azzurro: per visite turistiche, al costo di 5 euro a persona comprensivo di assicurazione; Verde: per attività di ripresa televisiva, cinematografica, shooting fotografici a scopo pubblicitario o per la promozione di brand, al costo di 1.000 euro più copertura assicurativa; Bianco: per i residenti, i diversamente abili, i bambini sotto i 12 anni, le scuole, le università o, in generale per attività scientifica, a titolo totalmente gratuito. È possibile prenotare la visita attraverso il servizio di ticket online i-Ticket, tramite il seguente link . Info e contatti: indirizzo email dell’ufficio “My Scala dei Turchi”: scaladeiturchi@comune.realmonte.ag.it

