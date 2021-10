si vota domenica e lunedì

Elezioni comunali nell’Agrigentino, ballottaggio a Porto Empedocle

Si sfidano per l’ambita fascia tricolore Calogero Martello e Salvo Iacono

Ballottaggio nell’Agrigentino anche a Favara e Canicattì

Amministrative, domenica e lunedì per il turno di ballottaggio si vota anche a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento.

A contendersi la poltrona di sindaco sono Calogero Martello e Salvo Iacono.

Niente da fare per il sindaco uscente del M5S, Ida Carmina, che si era ricandidata.

Chi è Calogero Martello

Al primo turno delle elezioni Calogero Martello ha ottenuto 2.491 voti, pari al 26,04% delle preferenze.

Martello è appoggiato da Forza Italia e due liste civiche.

Il suo slogan elettorale è “la strada è tracciata, percorriamola insieme!”.

Ex consigliere provinciale, di sé scrive: “Passione, impegno e trasparenza sono stati tre principi cardine che mi hanno accompagnato negli anni di esperienza politica e professionale. Tutto questo lo metto a disposizione della mia città e dei miei concittadini. C’è una sfida da vincere. Vinciamola insieme!!!”.

Chi è Salvo Iacono

Al primo turno delle elezioni Salvo Iacono ha ottenuto 2.439 voti, pari al 25,50% delle preferenze.

Ingegnere, attualmente direttore provinciale dell’Ispettorato del lavoro e reggente dell’Ufficio provinciale del lavoro di Agrigento, è sostenuto da tre liste civiche. Attorno a lui è nato il Movimento Porto Empedocle 2021.

Nel suo programma elettorale si legge: “Una città a misura di cittadini significa comprendere che ‘non si possono fare parti uguali tra disuguali’, citando Don Milani, pertanto dobbiamo garantire diritto di cittadinanza ai più bisognosi, ai disabili a coloro che hanno bisogno di assistenza e servizi alla persona adeguati come una città normale; occorre rilanciare il distretto socio sanitario e il subdistretto, cercare di attingere fondi da assessorati regionali e vari enti per garantire adeguata inclusione sociale e scolastica ai soggetti diversamente abili, pensare ai centri di aggregazione diurna per anziani e giovani, ad attività a sostegno della genitorialità.

In questo senso, va letto l’impegno nel concepire l’istruzione e lo sport come veri strumenti di inclusione sociale e nella formazione dei futuri cittadini promuovendo valori condivisi di democrazia, uguaglianza e solidarietà”.

Nell’Agrigentino si vota per il turno di ballottaggio anche a Canicattì e Favara.