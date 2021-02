le aziende della moda si arrendono alla crisi

Un altro negozio storico colpito dalla crisi determinata dalla pandemia

Chiude dopo 56 anni di attività il negozio di alta moda Bellavia di Porto Empedocle

Il Covid19, il lockdown e le limitazioni agli spostamenti, hanno schiantato le aziende del settore moda

Dopo 56 anni lo storico negozio d’abbigliamento d’alta moda “Bellavia” di Porto Empedocle abbassa le serrande e saluta i propri clienti.

Chiude un negozio e porta via con sé un pezzo di città. Per oltre mezzo secolo, lo storico show-room è stato punto di riferimento nel settore della moda nella provincia di Agrigento e non solo.

Il messaggio per i clienti

Un messaggio è apparso davanti la porta d’ingresso dello store – “Dopo 56 anni di attività, la Ditta Bellavia chiude. Un ringraziamento speciale va a tutti i clienti, amici e conoscenti che ci hanno supportato e accompagnato in questo lungo cammino”. Il messaggio ha lasciato tutti di stucco.

Un settore quello della moda, che sta pagando pesantemente le conseguenze della pandemia, con una crisi senza precedenti e con la perdita di tanti di posti di lavoro.

Il negozio aveva aperto negli anni Sessanta

Era stato Calogero Bellavia, 78 anni, già presidente provinciale di Confcommercio, ad aprire l’attività nel lontano settembre del 1963.

Grazie ad una grande capacità imprenditoriale e organizzativa, la ditta aveva saputo stare a passo con i tempi e con le mode e i gusti che si susseguivano, riuscendo a ritagliarsi uno spazio di visibilità tra i più noti e apprezzati.

L’azienda, fu tra le prime ad adottare i “corner”, angoli espositivi dedicati alle più note maison.

Dunque, dopo 56 anni di ininterrotta attività lo show-room molto conosciuto e frequentato da una clientela che arrivava anche da fuori provincia si arrende alla crisi.

Molti gli eventi e le iniziative organizzate negli anni a supporto dell’attività commerciale, come ad esempio “La notte della Moda” nella centrale piazza Kennedy, défilé con riprese televisive in onda su alcune reti nazionali, presentati da Jo Squillo.

Lockdown e Covid19 hanno colpito pesantemente le aziende del settore

Bellavia Moda chiude nel momento della sua massima espansione commerciale, colpita e penalizzata dal lungo lockdown e dalle restrizioni sugli spostamenti che ormai da tempo incombono nella vita di tutti, a causa della pandemia.

Il coronavirus ha schiantato la moda. Con perdite preoccupanti e con il settore che uscirà dalla crisi non solo molto danneggiato, ma anche radicalmente cambiato.